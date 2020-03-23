عاجل : بعد توجيهات بإغلاق المطاعم في العاصمة صنعاء هذا ما حدث قبل ساعات بكافة شوارع العاصمة بشأن كورونا..."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - دشن أمين العاصمة حمود عُباد اليوم بمديرية السبعين حملة نزول ميداني للرقابة على المنشآت والمحال الخاضعة للرقابة الصحية ورفع مستوى الوعي للوقاية من فيروس كورونا. تستهدف الحملة التي تنفذها صحة البيئة بمكتب الأشغال بالأمانة أكثر من خمسة آلاف منشأة “المطاعم, البوفيات, الأفران, المخابز, الفنادق, والكفتريات وكافة المرافق التي تقدم خدمات الأغذية ومشروبات مباشرة للمواطنين بمديريات الأمانة”. واطلع عُباد ومعه مدير مكتب الأشغال المهندس عبدالسلام الجرادي ومدير مديرية السبعين محمد الوشلي والأمين العام محمد الصادق على الإجراءات الصحية وأعمال النظافة في عدد من المطاعم والعاملين فيها والتأكد من الاشتراطات الصحية ووسائل الوقاية. ووجه أمين العاصمة بإغلاق مطعمين بشارع الأربعين بيت بوس لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والصحية، وتكريم مطاعم الخضراء والملكي كمنشآت ومطاعم أنموذجية في جانب الاشتراطات الصحية. وأشار عُباد إلى أن النزول الميداني وإجراءات الرقابة الصحية على المنشآت والمطاعم وغيرها تأتي استناداً إلى قانون الرقابة على الأغذية رقم 38 ولائحة الاشتراطات الصحية رقم 111 لسنة 2001م .. مؤكدا استمرار صحة البيئة والأجهزة المعنية بالأمانة في النزول الميداني للمنشآت والمرافق الخاضعة للرقابة الصحية. من جانبه أوضح مدير مكتب الأشغال بالأمانة أنه تم إلزام أصحاب المطاعم والبوفيات والمنشآت لتوفير مطهرات ومعقمات واستخدام مرشات صحية على بواباتها وكذا استخدام الفلترة لخزانات المياه وتعقيمها وتعقيم المواطنين الداخلين إلى تلك المنشآت. وأكد استمرار النزول الميداني للرقابة على المنشآت والمرافق التي تقدم أغذية للمواطنين والتأكد من مدى الاشتراطات الصحية فيها. فيما أكد مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال الدكتور محمد الأصبحي أنه تم توزيع 300 موظف من كوادر صحة البيئة بالمكتب وفروعه بالمديريات ضمن فرق الحملة الميدانية بهدف إلزام أصحاب المحال والمنشآت والمطاعم وغيرها بالاشتراطات الصحية والاحترازية والوقائية. وأشار إلى أن الفرق الميدانية لصحة البيئة بالمديريات ستعمل على التأكد من النظافة والكشف الصحي للعاملين فيها والتأكد من خلوهم من الأمراض وإلزامهم بلبس كمامات وكفوف وأغطية الرأس والاهتمام بالنظافة الشخصية. حضر التدشين وكيل الأمانة علي اللاحجي ومدير مكتب الزراعة إبراهيم شرف الدين ونائب مدير مكتب الأشغال عبدالوهاب الشميري وعدد من المعنيين. يمني برس

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