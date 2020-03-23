شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:في خبر مفاجئ...شاهد بالصورة حقيقة انسحاب قبائل مراد من جبهات القتال ضد الحوثي في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements شر الناشط الاعلامي " محسن الكثيري المرادي " تغريدة مرفقة بصورة دحض فيها ما تداولته العديد من المواقع الاخبارية حول انسحاب قبيلة " مراد " من الحرب ضد الحوثيين في كافة الجبهات .

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "أبطال قبيلة مراد في جبهات العزة والكرامة للدفاع عن الدين والوطن العميد / محمد الحليسي المرادي العميد / ذياب القبلي المرادي العميد / سعيد النعيمي المرادي حفظهم الله جميعا ورعاهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:في خبر مفاجئ...شاهد بالصورة حقيقة انسحاب قبائل مراد من جبهات القتال ضد الحوثي في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.