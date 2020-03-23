شكرا لقرائتكم خبر عن الإسهال قد يكون أول أعراض كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادةً ما تشير التقارير والإصدارات الإعلامية إلى أن الالتهاب الرئوي والأعراض الشبيهة بالإنفلونزا تظهر كعلامات أولى للإصابة بفيروس كورونا. ومع ذلك، تشير دراسة جديدة إلى أن الأعراض الأولية للفيروس بالنسبة لبعض الأشخاص قد تكون أعراض هضمية مثل الإسهال، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

وبحسب الباحثين فإن فيروس كورونا يهاجم في المقام الأول الرئتين والجهاز التنفسي للشخص المصاب، وبسبب هذا، فإن أعراضه الأولية تشبه أعراض الالتهاب الرئوي، والتي تشمل ضيق التنفس والحمى والسعال الشديد. وعند تفاقم الحالة، تتحول الأعراض إلى صعوبة في التنفس وآلام شديدة في الصدر.

جديد "الخليج 365"

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وتشير الدراسة الجديدة التي نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إلى أنه في حين أن أعراض الجهاز التنفسي هي أكثر الأعراض التي يتم ملاحظتها كعلامات أساسية لفيروس كورونا الجديد، فقد يعاني أشخاص آخرون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال.

وتناولت الدراسة بيانات من 204 مصاب بفيروس كورونا، وتبين بأن 48.5% من هؤلاء المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض هضمية مثل الإسهال والقيء وآلام البطن.

ووفقاً لنتائج الدراسة فإن أعراض الجهاز الهضمي ظهرت لدى المصابين قبل أعراض الجهاز التنفسي، بحسب ما ذكر موقع "إم إس إن" الإلكتروني.