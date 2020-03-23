شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب الصادم...رئيس وزراء دولة أوروبية يبكي على الهواء مباشرة وزعيم عربي يطلق اول تحذير لشعبه ..."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365"

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داولت وسائل إعلامية مقطع فيديو وصور لرئيس وزراء إيطاليا ، جوزيبي كونتي، وهو يبكي على الهواء مباشرة أثناء ادلائه بتصريح لإحدى القنوات الفضائية ، بشأن الحال الذي اوصله فيروس كورونا ببلده. وظهر رئيس الوزراء الإيطالي في مقطع الفيديو ، وهو في قمة القهر، والحزن باد على تفاصيل وجهه. جراء حالات الوفاة والإصابة المتزايدة بفيروس كورونا، التي تشهدهما إيطاليا منذ نحو اسبوع. وشهدت مناطق عديدة ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات بكورونا، وتحولت "المأساة" الإيطالية إلى نموذج مرعب في القارة العجوز، وسط مخاوف من موجة إصابات ثانية في آسيا مهد الوباء. وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 72 اكتشفت في أحد فنادق مكة المكرمة، وسط حالة من الذهول تعم العالم جراء تمدد كورونا. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي -في مؤتمر صحفي- إنه بعد الإصابات الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي إلى 511 إصابة، بينما تعافت 17 حالة. وأوضح العبد العالي أن السبب الأكبر لهذه الإصابات هو الاختلاط وعدم الالتزام بمنع التجمعات. وتسبب فيروس كورونا حتى الآن في وفاة نحو 13.5 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما تم تسجيل أكثر من 308 آلاف إصابة رسميا في أكثر من 170 بلدا. حظر تجول بالكويت وقررت الحكومة الكويتية فرض حظر تجول جزئي من الخامسة مساء حتى الرابعة صباحا ضمن إجراءات مواجهة الفيروس، وأعلنت تسجيل 12 إصابة جديدة ليصل العدد إلى 188، بينما تعافت ثلاث حالات جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 30. وفي عُمان، منعت السلطات التجمعات في الأماكن العامة، وقلصت عدد الموظفين في الجهات الحكومية، وسُجلت ثلاث حالات إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 55، في حين تعافت 17 حالة. وفي المغرب، بلغ عدد الإصابات 109 تعافت منها ثلاث. أما الوفيات فبلغت ثلاثا. السيسي يتحدث وفي مصر، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد يصل إلى آلاف الحالات خلال أيام قليلة إذا لم نتعامل مع الأمر بجدية. ودعا السيسي المصريين إلى مساعدة الدولة لكي تواجه أكبر أزمة قد تواجهها، وقال إنه تم التعامل مع أزمة كورونا بشفافية منذ البداية، وإن البيانات الحكومية تعكس الواقع. وأضاف أنه يعمل حتى لا يتضرر الشعب المصري بأي شكل من الأشكال من الفيروس، معلنا أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء. وخاطب السيسي المصريين قائلا "نقعد أسبوعين ملتزمين"، ونحتاج "مزيدا من الالتزام والمسؤولية والجدية والانضباط والحذر، فلا نريد لحجم الإصابات أن يزيد". وأعلنت القاهرة مساء أمس تسجيل حالتي وفاة وتسع إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الضحايا إلى 294 مصابا، توفي منهم 10، وتعافى 41. وفي الأردن، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز -في مقابلة مع الجزيرة- إن حكومته لا تسعى لإخافة الأردنيين، وإنما إلى تطمينهم، مشددا على جاهزية الحكومة للتعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة. كما أعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إطلاق منصة لتعليم التلاميذ عن بعد، مؤكدا أن الوزارة ستطلق برنامجا تدريبيا للمعلمين ليتابعوا الطلبة إلكترونيا. 17 ولاية جزائرية في الجزائر، أعلنت وزارة الصحة دخول البلاد مرحلة تفشي وباء كورونا، بعد تسجيل إصابات بالفيروس في 17 ولاية. وكشفت الوزارة عن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى 201. وبشأن إجراءات الحد من تفشي الوباء، قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول بإعلان حجر صحي شامل في عموم البلاد. ورجح بن بوزيد وجود أشخاص مصابين بالفيروس لكنهم لم يتقدموا إلى المؤسسات الصحية، وأكد أن أغلب الذين توفوا بالفيروس لم يكونوا تحت الرقابة الطبية. أما تونس، فأعلنت ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى ثلاث، والإصابات إلى 75، بعد اكتشاف 15 حالة جديدة. الإعلان عن أول حالة بسوريا سجلت دمشق اليوم الأحد أول إصابة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأفاد الوزير نزار يازجي في تصريح للتلفزيون الرسمي "بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا لشخص قادم من خارج البلاد"، موضحا أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها". طوارئ في الأراضي المحتلة أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 59 بعد تسجيل 6 إصابات جديدة، اثنتان منها لفلسطينيين من قطاع غزة عادا من باكستان مؤخرا عبر مصر.

