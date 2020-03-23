شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : ثمرة موز في اليوم تحمي من الفيروس المستجد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد فاكهة الموز من أكثر الثمرات المحببة لدى الجميع فضلاً عن إحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة .

وكشفت دراسة علمية حديثة في معامل ولاية هيوستن الأمريكية فوائد هامة للموز في مواجهة الفيروس المستجد الذي إجتاح دول العالم .

وأكدت أن الموز يعمل على تقوية المناعة لإحتواهه على مضادات الأكسدة مثل الكاروتين والفلافينويدز وفيتامين سي ، وهي من العناصر الهامة للحماية من الفيروسات ، ويعمل على تعزيز المناعة ضد الفيروس المستجد والأمراض السرطانية فضلاً عن مقاومة الشيخوخة .

جديد "الخليج 365"

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