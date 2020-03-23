شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ميليشيات الحوثي تسيطر على هذه المواقع وتقتحم منزل الشيخ سلطان العرادة ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي ان مليشيات الحوثيين اقتحمت اليوم الاحد منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة للمرة الثانية في العاصمة صنعاء ردا على الهزائم التي تلقتها المليشيات في جبهة صرواح.

وافاد المصدر ان المليشيات قدمت على متن عدد من الاطقم للمرة الثانية واقتحمت منزل العيادة في العاصمة صنعاء، رغم ان قد سبقت باقتحام ونهبت كل ما في داخلة.

جديد "الخليج 365"

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واندلعت منذ مساء امس السبت معارك هي الأعنف بين الجيش الوطني مسنودا برجال القبائل من جهة ومليشيات الحوثيين من جهة ثانية وتكبدت فيه المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وخسرت مواقع عديدة.