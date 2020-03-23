شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ان حالة وفاة بأعراض فيروس كورونا حدثت في المستشفى السعودي الألماني في العاصمة صنعاء يوم امس الأحد.



وبحسب المصادر فأن الشخص المصاب كان يعاني من اعراض الفيروس وتم رفض اجراء فحص الفيروس له قبل ان تتفاقم حالته ويتوفى.

جديد "الخليج 365"

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وتكتمت وزارة الصحة الخاضعة للحوثيين بصنعاء على الواقعة ومنعت النشر حولها



ولم تعلم اي تفاصيل آخرى حتى الآن

