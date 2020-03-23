شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الصين تزلزل العالم وتتعلن عن موعد ظهور لقاح فعال لـ "كورونا".. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، أن النصر التام على فيروس "كورونا" ما زال بعيدا، مشددا في الوقت ذاته، على نجاح الصين في محاصرة الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بالوباء أو الجائحة.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال السفير الصيني، في تصريحات متلفزة، إن "الخبراء الصينيين بدأوا العمل على تطوير لقاح للفيروس بعد أن حددوا السلالة الجينية له"، مؤكدا أنه "قد يبصر هذا اللقاح النور في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بعد أن يجروا الاختبارات القاسية عليه".

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كما أشار إلى "أن فريقا من الخبراء الصينيين والأمريكيين وفرقا طبية من دول أخرى يعملون ليلا نهارا من أجل تطوير اللقاح، وهناك تقدّم كبير في هذا الشأن بعد أن أجروا الاختبارات"، مشددا على "أهمية التعاون والتكافل الدولي، لأن لا حدود لفيروس كورونا فهو عدو مشترك للبشرية، والتعاون الدولي مطلوب لتطوير إجراءات الوقاية للقضاء عليه وهو ما تشدد عليه منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة".

إلى ذلك، قال السفير الصيني: "لم نسجل في اليومين الماضيين إصابات جديدة محليا في الصين، كما أننا نجحنا في حصر انتقال الفيروس في مدينة ووباي عاصمة إقليم ووهان إلى مناطق صينية أخرى. وما زلنا في مرحلة مهمة للحفاظ على هذا الوضع مع عودة النشاط الاقتصادي الى الصين وانتهاء المواطنين من فترة الحجر الصحي" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وتتسابق الدول ومعها بعض الشركات والمعاهد الخاصة بالأبحاث العلمية مع الزمن لصناعة لقاح مضاد لكورونا الذي ظهر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.