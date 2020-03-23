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عدن - ياسمين التهامي - وردنا : محكمة صنعاء تصدر حكماً باعدام زعيم يمني الجنسية ومصادرة ممتلكاته تفاصيل "!

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين، الأحد 22 مارس 2020م، في العاصمة صنعاء، حكمًا يقضي بإعدام زعيم الطائفة البهائية، حامد حيدرة، ومصادرة ممتلكاته.

وقالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية أصدرت حكماً يقضي بإعدام زعيم البهائيين في اليمن "حامد بن حيدرة" ومصادرة جميع ممتلكاته؛ بتهمة التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي".

كما قضت المحكمة بإغلاق كافة المؤسسات البهائية ومصادرة جميع الممتلكات الخاصة بالطائفة البهائية في اليمن.

جديد اب برس​

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‏وفي السياق، استنكرت منظمة "رايتس رادار" قرار المحكمة الحوثية ضد زعيم الطائفة البهائية في اليمن وأكدت على حرية الفكر والمعتقد للجميع من دون استثناء، على حد وصفها.

يُشار إلى أن ميليشيا الحوثي عمدت خلال السنوات الخمس الماضية إلى التضييق على أتباع الطائفة البهائية واختطاف وسجن الكثير منهم في العاصمة صنعاء المناطق الخاضعة لسيطرتها ‏وانتهاك حقوق البهائيين واستغلت القضاء واستخدمته لخدمة اجندتها وتصفية حساباتها مع المختلفين معها بعقد محاكمات هزلية بهدف شرعنة ممارساتها الإجرامية ضد المناهضين لها.