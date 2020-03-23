شكرا لقرائتكم خبر عن هام و عاجل: السعودية تعلن حظر التجول لمدة 21 يوما في مناطق - بسبب تفشي فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هام و عاجل: السعودية تعلن حظر التجول لمدة 21 يوما في مناطق - بسبب تفشي فيروس كورونا

جديد اب برس​ ​ Advertisements الملك سلمان أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء يوم الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م. جاء ذلك بالتزامن مع دخول قرار تعليق رحلات الطيران وسيارات الأجرة وغيرها حيز التنفيذ، صباح السبت، ضمن إجراءات أخرى تتخذها المملكة للحد من التجمعات والعدوى في المناطق العامة. وبرز موضوع فرض حظر التجوال بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ومطالبات لتطبيقه للحد من استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19". الملك سلمان أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء يوم الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م. جاء ذلك بالتزامن مع دخول قرار تعليق رحلات الطيران وسيارات الأجرة وغيرها حيز التنفيذ، صباح السبت، ضمن إجراءات أخرى تتخذها المملكة للحد من التجمعات والعدوى في المناطق العامة. وبرز موضوع فرض حظر التجوال بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ومطالبات لتطبيقه للحد من استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هام و عاجل: السعودية تعلن حظر التجول لمدة 21 يوما في مناطق - بسبب تفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.