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عدن - ياسمين التهامي - شاهد البيان التالي: تحذيرات فلكية يمنية من تأثير منخفض جوي سيدخل اليمن الاسبوع القادم.. (تفاصيل) ما سيحدث!

جديد اب برس​ ​ Advertisements الفلكي عدنان الشوافي، اليوم الأحد، عن دخول اليمن تحت تأثير منخفض جوي سطحي، موضحا أهم مؤشرات الطقس لأسبوع قادم. وبحسب لبلاغ صادر عن الفلكي الشوافي، فإن أهم مؤشرات طقس اليمن من مساء الجمعة 20 مارس 2020 لاسبوع قادم، متوقع أن تدخل اليمن تحت تأثير منخفض جوي سطحي يزيد شدة هطول الأمطار وانتشارها على نطاق واسع. وطبقاً للشوافي، فمن المتوقع أن يكون الهطول متفاوت الشدة لا يستبعد هطول الأمطار الرعدية الغزيرة المؤثرة على معظم المناطق والمدن اليمنية بشكل عام وخصوصا المناطق الشرقية وأرخبيل سقطرى والجنوبية غربية، والمرتفعات الشمالية غربية. وقال “أهم ما نلفت الانتباه له هو التوقعات من منتصف الأسبوع القادم أن يتركز الهطول على المناطق الشرقية مع عدم استبعاد نشاط خلايا لأمطار شديدة الغزارة على المناطق الشرقية المهرة وحضرموت بدرجة رئسية وبعض الأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية”. ودعا الفلكي الشوافي إلى الاحتماء وتوخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية الغزيرة والشديدة الغزارة وما يرفقها من برق وسيول، ونبه السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية وانزلاقات التربة والصخور وتأثر الطرق، مطالبا متابعة المستجدات ونشرات الطقس. الفلكي عدنان الشوافي، اليوم الأحد، عن دخول اليمن تحت تأثير منخفض جوي سطحي، موضحا أهم مؤشرات الطقس لأسبوع قادم. وبحسب لبلاغ صادر عن الفلكي الشوافي، فإن أهم مؤشرات طقس اليمن من مساء الجمعة 20 مارس 2020 لاسبوع قادم، متوقع أن تدخل اليمن تحت تأثير منخفض جوي سطحي يزيد شدة هطول الأمطار وانتشارها على نطاق واسع. وطبقاً للشوافي، فمن المتوقع أن يكون الهطول متفاوت الشدة لا يستبعد هطول الأمطار الرعدية الغزيرة المؤثرة على معظم المناطق والمدن اليمنية بشكل عام وخصوصا المناطق الشرقية وأرخبيل سقطرى والجنوبية غربية، والمرتفعات الشمالية غربية. وقال “أهم ما نلفت الانتباه له هو التوقعات من منتصف الأسبوع القادم أن يتركز الهطول على المناطق الشرقية مع عدم استبعاد نشاط خلايا لأمطار شديدة الغزارة على المناطق الشرقية المهرة وحضرموت بدرجة رئسية وبعض الأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية”. ودعا الفلكي الشوافي إلى الاحتماء وتوخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية الغزيرة والشديدة الغزارة وما يرفقها من برق وسيول، ونبه السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية وانزلاقات التربة والصخور وتأثر الطرق، مطالبا متابعة المستجدات ونشرات الطقس.

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