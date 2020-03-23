شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد تقشعر له الأبدان.. مدينة عربية تصعد إلى أسطح المنازل وتتضرع بالدعاء بأصوات تجهش بالبكاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان، اعتلى أهالي مدينة طنجة المغربية أسطح المنازل، ولجأوا إلى الله بالدعاء، لرفع البلاء، والأزمات التي ألمت بالبلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانتشر مقطع فيديو يوثق صعود الأهالي على أسطح المنازل، حيث يلجأون إلى الله بالتكبير عسى أن يرفع عن الأمة الوباء.

ويسمع بالفيديو صوت أحد الأشخاص وهو يردد "نداءات الله اكبر الله اكبر ..ولا أكبر سواه".

كما يدعو ويبتهل قائلا : " اللهم ارفعنا بالإسلام وانفعنا بالإسلام.. الله اكبر أجمل نداء وأجمل سمة".

وتابع: " اللهم ارفع عنا البلاء.. وأخرج هذا الوباء من بلادنا.. اللهم احفظ أبناءنا وأحبتنا وأمهاتنا وآبائنا، واحفظ جميع المسلمين".

يأتي هذا في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بفيروس كورونا بالمغرب المائة حالة، حيث كشفت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 108 حالات.

كما أعلنت وكالة الأنباء المغربية قبل أيام عن إصابة الوزير عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا، والي سجل كأول وزير عربي يصاب بالفيروس.

يذكر أن أن ثلاث حالات في المغرب كانت قد تماثلت للشفاء من فيروس كورونا، فيما توفيت ثلاث حالات أخرى بسبب الفيروس. أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​

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