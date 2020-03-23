شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : الفنانة اليسا تفجر تغريدة أذهلت الجميع وهي تستعين ب الإمام علي بن أبي طالب للحماية من كورونا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - علقت المطربة اللبنانية إليسا على حالة التزام المنزل التي فرضها انتشار فيروس كورونا الجديد، بطريقة غير مباشرة، مستشهدة بمقولة الإمام على بن أبي طالب أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ونشرت إليسا، من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة (تويتر)، مقولة الإمام (يأتي على الناس زمان يكون فيه أحسنهم حالًا من كان جالسًا في بيته)، حسب موقع المصري اليوم. واكتفت المطربة اللبنانية بكلمة (صباح الخير) للتعليق على المقولة. وكانت إليسا من أوائل النجوم الذين ألغوا حفلاتهم في إطار الابتعاد عن التجمعات الجماهيرية للوقاية من الفيروس ، حيث أعلن القائمون على تنظيم حفلاتها في العراق إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته خلال الشهر الجاري.

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