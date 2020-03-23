شكرا لقرائتكم خبر عن هام جدا .. منظمة الصحة العالمية: بدلا من إنتظار علاج كورونا عليكم التوجه لهذه المشروبات المنزلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت منظمة الصحة العالمية كافة افراد العائلة لتناول 3 انواع من المشروبات لأنها تقوي جهاز المناعة وتقاوم الامراض المعدية والفيروسات ومن بينها فيروس كورونا المرعب.

أهم الأخبار من الخليج 365:

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وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك بعض المشروبات الساخنة التي تقضي علي الفيروسات وتقوي جهاز المناعة منها الشاي مع العسل والليمون.

يعتبر العسل من أفضل المكونات الطبيعية الغنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تقوي المناعة وتحمي الجسم من الفيروسات لذلك يمكنك تحضير مشروب الشاي وأضيفي إليه العسل والليمون وتناوليه 3 مرات يوميا.

مشروب الشاي الأخضر مع الفلفل الأسود: يعرف الشاي الأخضر بغناه بالمواد المضادة للأكسدة لذا يمكنك إضافة القليل من الفلفل الأسود، حيث يقوم بمحاربة الفيروسات وتقوية جهاز المناعة ضد الكورونا.

مشروبات ساخنة لتقوية جهاز المناعة مشروب الشاي الأخضر مع القرفة والزنجبيل: ً يعتبر الزنجبيل من أكثر المواد المقوية لجهاز المناعة، كما يقوم بطرد السموم ومعالجة الالتهابات، أما القرفة فلها أيضا الفعالية نفسها من ناحية تقوية المناعة، بالإضافة الى أنها مثالية لمرضى السكري، لذا يمكنك إضافة القرفة والجنزبيل إلي الشاي الأخضر.