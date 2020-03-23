شكرا لقرائتكم خبر عن خامئني يدعو النساء الايرانيات لهذه الممارسات ونشظاء يسخرون منه معتبرين خامئني متعاطي للحشيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خر العديد من المدونين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي من خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي وجهه للشعب الإيراني بسب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح البلاد.

الباحث في الشأن الإيراني محمد مجيد الأاحوازي علق ساخرا : " خطاب خامنئي اليوم شهادة فشل لكل سياسات النظام الإيراني داخليًا وإقليماً ..ترك كل مشاكل الناس ويقول علينا التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي لأن ذلك يعتبر أمراً حيويًا بالنسبة لنا، منوها أن تويتر واليوتيوب والتلغرام والفيسبوك كلها محجوبة في إيران" .

بينما سخر الناشط السوري عمر مدنية قائلا : خامنئي: هناك أعداء من الجن والإنس، يتعاونون فيما بينهم ضدنا.. "الحشيش في زمن الكورونا".

كما أوضح أن خامنئي حثّ الإيرانيات على كثرة الإنجاب لتعويض من سيموتون بسبب تفشي وباء كورونا ، بعد أن رفض المساعدة الأميركية لمواجهته

العجيب أن خامنئي اعترف أن أمريكا عرضت مساعدة إيران عدة مرات في مواجهة فيروس كورونا لكنه رفض هذه المساعدة.

بينما تخرج حكومة ايران ويطالبون برفع العقوبات عنهم لمحاربة كورونا وهم أصلا لا يريدون محاربتها.

يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه الإصابات بفيروسكورونا ل‘لى أعلى القيادات في غيران، حيث أصيب ممثلخامنئي وإمام جمعة أصفهان يوسف طبطبائي بفيروسكورونا كوفيد 19.

كما صرحت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم اكتشاف 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 21638 في عموم البلاد



أهم الأخبار من الخليج 365:

Advertisements

​

​

​

​​

​

​

​