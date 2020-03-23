شكرا لقرائتكم خبر عن أخسر من وزنك كل يوم كيلو جرام لمدة 15 بهذه الطريقة السهلة والفعالة التفاصيل .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت تبحث عن أسرع طريقة لإنقاص الوزن.. نقدم لك جدول نظام غذائي للتخسيس 15 كيلو جرام أو أكثر من وزنك في 15 يوم فقط.

جدول نظام غذائي للتخسيس 15 كيلوجرام:

أهم الأخبار من الخليج 365:

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الافطار:

واحد طوال النظام الغذائى : ثمرة فاكهة ( برتقال ، كمثرى، خوخ، شمام، بطيخ، يستبعد الموز والعنب)



* اليوم الاول:

الغذاء:

برتقالة.

بيضة (نصف مسلوقة)

كوب من الزبادى

العشاء.

اثنين من الطماطم أو الطماطم المسلوقة.

اثنين من البيض المسلوق.

خس أو خيارة واحدة.

اثنين من البسكوت.

*اليوم الثانى:

الغذاء:

برتقالة.

بيضة (نصف مسلوقة)

كوب من الزبادى.

العشاء:

شريحة من اللحم البقرى 125 جرام مسلوق أو مشوى.

واحدة من الطماطم.

برتقالة واحدة.

بسكوت واحدة.

فنجان من الشاي بدون سكر.



* اليوم الثالث:

الغذاء:

برتقالة.

بيضة (نصف مسلوقة)

كوب زبادى.

خس أو واحدة من الخيار.

العشاء:

شريحة من اللحم 125 جرام مسلوقة أو مشوية.

برتقالة.

بسكوت.

فنجان من الشاي بدون سكر.



اليوم الرابع:

الغذاء:

125 جرام جبنة .

واحد طماطم.

واحد بسكوت.

العشاء:

125 جرام لحم بقري.

اثنين طماطم.

تفاحة واحدة.

واحد بسكوت.



اليوم الخامس:

الغذاء:

200 جرام من السمك المشوى.

واحد طماطم.

واحد بسكوت.

العشاء:

نصف كيلو من الخضروات المسلوقة (جزر، بازلاء، بطاطس)



ملحوظة:

اللحوم و الخضروات بدون ملح أو بملح خفيف جدا.



اليوم السادس والسابع يجب أن تتوقف عن النظام الغذائى، ثم تستمر فى نفس النظام اليوم الثامن.

يجب أن يكرر نفس النظام خمسة أيام ويومين من الراحة.

يفضل الفصل بين كل أسبوع وآخر بيوم من النظام التالى:

الافطار:

فنجان من عصير الليمون بدون سكر.

الغذاء:

تفاحة واحدة.

بسكوتة واحدة.

العشاء:

بيضة (نصف مسلوقة)

واحد طماطم.

بسكوتة واحدة.

فى هذا النظام الغذائى مهم جدا تناول هذه الأطعمة بنفس الترتيب الموضح مع مراعاة عدم الخلط بينهم.