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صنعاء - ياسمين الخيامي - تركي آل الشيخ: في ورطة من العيار الثقيل وعزلة في مكان خالي والسلطات تفجر مفاجأة صادمة بشأن ؟! ماذا حدث له.. شاهد

أثار الإعلامي والكاتب السعودي محمد العمر، جدلا واسعا على موقع التواصل تويتر بعد توجيه رسالة لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ تمنى له فيها أن يكون بكامل صحته، وذلك تزامنا مع فيروس كورونا القاتل الذي يجتاح العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية “جائحة”.

“العمر” كتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) وجهها لـ آل الشيخ ما نصه:”أتمنى تكون بألف مليون صحة”

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وأثارت تغريدة الإعلامي السعودي جدلا واسعا بين النشطاء بشأن الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة، خاصة وأنه في الأساس يعاني أزمة صحية خطيرة وسافر مؤخرا إلى دولة أوروبية لإجراء عملية دقيقة برأسه.



يشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه كان قد سافر إلى إحدى الدول الأوروبية، في شهر ديسمبر، لإجراء عملية في الرأس بسبب معاناته من نزيف متقطع يتسبب بأرقه وعدم نومه بشكل كاف، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.

ويعتبر “آل الشيخ” أحد أبرز المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعيَّنه الملك سلمان، في سبتمبر 2017، رئيساً لهيئة الرياضة بالبلاد، قبل أن يُعفيه أواخر عام 2018؛ في ظل تراجع الأندية والمنتخبات خليجياً وقارياً، ويضعه في رئاسة هيئة الترفيه.



وباتت تلك الهيئة محط غضب عارم بين السعوديين؛ لدورها البارز في تغيير وجه المملكة المحافظ، بحفلات وعروض وفعاليات تخللها كثير من الانفتاح والانسلاخ عن هوية البلاد المحافظة.

يشار إلى أنه قبل يومين أعلن تركي آل الشيخ،تدشين مسابقة جديدة عبر حسابه بموقع “تويتر” عبارة عن سؤال يتم طرحه يوميا ومكافأة الإجابة عنه 100 ألف جنيه.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو عن تفاصيل المسابقة، وهو عبارة عن سؤال يتم طرحه يوميا، ومن يكتب تعليقا بالإجابة الصحيحة يحصل على الجائزة تقدر بـ 100 ألف جنيه.

وكشف السكرتير الخاص بـ تركي آل الشيخ، عن سر إطلاق تلك المبادرة، حيث أكد أنها بهدف كسر الملل جراء توقف الأنشطة الرياضية في مصر والسعودية بسبب كورونا.

وأضاف “انتظروا اول سؤال النهاردة مسابقة لمدة عشرة ايام .. كل يوم سؤال بمائة ألف جنيه”.

وكان “آل الشيخ” كتب في 14 مارس الجاري تغريدة أثارت جدلا واسعا أعلن فيها أنه سيبتعد عن تويتر لفترة دون ذكر السبب، وكتب:”قررت الابتعاد عن تويتر ل فترة … حفظكم الله جميعاً … سأفتقدكم”