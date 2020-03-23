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صنعاء - ياسمين الخيامي - ودعا لأيام الرفاهية..حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد يخرج عن صمته ويربك كل حسابات ابناء الشيخ زايد بهذا الاعلان الكارثي الذي هز الشعب الاماراتي باكمله

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