مجلي: الجيش يواصل تقدمه في مختلف الجبهات ويدعو الصليب الأحمر لانتشال جثث المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده عبدالله مجلي، إن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، ورجال القبائل يواصلون التقدم في أكثر من جبهة وسط تقهقر وفرار عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من ايران.



ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مجلي أن الجيش تمكن من تحرير عددا من المواقع والجبالى الحاكمة في جبهة قانية شرق محافظة البيضاء، أهمها القطور والتباب السود، بعد أن كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية، واستعادوا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وأكد ناطق الجيش أن العشرات من عناصر المليشيا وقعوا بين قتيل وجريح وأسير فيما لاذ البقية بالفرار، بينما يواصل أبطال الجيش التقدم بخطى ثابتة، لتحرير مواقع جديدة.

وأضاف العميد مجلي أن القوات المسلحة تتمتع بالجاهزية القتالية والمعنوية العالية، وتلقن المليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من ايران دروساً قاسية ويكبدونهم خسائر فادحة .

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وفي جبهة صرواح حققت القوات المسلحة تقدمات ميدانية مهمة، حيث تمكنت من تحرير عدد من الجبال والمواقع الهامة على امتداد جبهات صرواح، مؤكداً أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف سيطرت على منطقة دير صرواح وجبال المهتدي وخطاب، وما تزال تلاحق عناصر المليشيات في المنطقة.

وأضاف: تلقت المليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من إيران هزيمة قاسية، في صرواح، حيث تم اسر وقتل عدد كبير من عناصرها وما زالت جثثهم مرمية في الجبال والوديان.

وأكد العميد مجلي أن القوات المسلحة تواصل التقدم وبشكل مستمر في جبهات عدة، على امتداد جبهات صرواح، وتكثف من عمليات الكمائن والتطويق لمواقع المليشيات واستسلام العديد من عناصر المليشيات

وناشد ناطق القوات المسلحة العميد الركن عبده عبدالله مجلي، الصليب الأحمر الدولي بانتشال جثث المليشيات المنتشرة في الجبال والوديان، بعد ان خلفتها المليشيات وفرت هاربة من مواقعها في صرواح.

وثمن ناطق القوات المسلحة موقف القبائل المساند للجيش في جبهات القتال، مشيداً بصمود واستبسال أبطال القوات المسلحة وتلقين المليشيات دروس قاسية.