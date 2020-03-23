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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مدينة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 23/آذار/2020، أهدافا للمليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية هاجمت أهدافا للمليشيا قرب مركز المحافظة.
وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المدينة.
ولم تتوفر معلومات حتى اللحظة حول طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف الجوي.
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