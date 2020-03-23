قائد عسكري: حققنا انتصارات كبيرة في جبهة قانية بالبيضاء ولقنّا الحوثي دروساً قاسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

البيضاء - الخليج 365

تحقق القوات الحكومية تقدمات كبيرة بجبهة قانية شمال محافظة البيضاء، وسط اليمن.



وأكد قائد لواء المجد العميد ركن علي الفلاحي، أن أفراد القوات الحكومية في جبهة قانية حققوا انتصارات كبيرة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية وهم الآن "في أتم الجاهزية القتالية وسوف يلقن العدو دروساً قاسية تجعله يجر أذيال الهزيمة".

وقال العميد الفلاحي في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أفراد الجيش والمقاومة كسروا هجمات المليشيات رغم حشودها الكبيرة، وشنّوا هجمات عكسية تمكنوا خلالها من تحرير مواقع جديدة، وتكبيد المليشيات عشرات القتلى والجرحى والأسرى إلى جانب أسر عدد كبير من عناصرها.

وأضاف بأن الانتصارات التي حققها الأبطال جاءت بفضل الله ثم بفضل التعاون والتلاحم بين الوحدات العسكرية والمقاومة الشعبية فالجميع يحمل قضية وهم وطن والجميع "عازمون على تحرير الوطن وتحقيق النصر"

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وقال: "أتينا إلى هنا لتطهير الوطن من هذه الشرذمة التي تتبع إيران وبإذن الله سنكون أوفياء لدماء الشهداء والجرحى الذين ضحوا بدمائهم الزكية ونكمل المسار حتى تحرير كافة ربوع الوطن".

ووجه العميد الفلاحي، "دعوة للعقلاء من آباء الأطفال الذين تزج بهم المليشيات الانقلابية في معاركها، أن يكونوا على قدر المسؤولية في الحفاظ على أرواح أبنائهم الذين تزج بهم المليشيات في معارك خاسرة".

كما وجه دعوة أخرى لكل الأحرار في صف الشرعية والجمهورية بأن يكونوا صفًا واحدًا حول الهدف الأسمى وهو تحرير البلاد من قبضة المليشيات المدعومة إيرانيًا.

وعبر الفلاحي، عن شكره الكبير للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والعسكرية بالمعركة الوطنية المقدّسة.. شاكراً الأشقاء في تحالف دعم الشرعية على الدعم والإسناد المباشر لأبطال الجيش الوطني في كل الأوضاع والأحوال.