قصف حوثي عنيف على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - قصف مدفعي على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة.

Advertisements وأفاد مصدر محلي، ان مليشيات الحوثي قصفت من الجهة الشرقية الشمالية الأحياء السكنية بقذائف الهاون عيار 120 و 82 فيما سقطت عدد من القذائف بالقرب من منازل المواطنين. وأضاف المصدر أن عملية القصف أثارت رعب وخوف المواطنين في المنطقة لاسيما الاطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي مسلسل انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية نهاية العام 2018 م.

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