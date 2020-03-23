شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية وتحقق إصابات مباشرة بمواقع الحوثيين بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 أقدمت مليشيات الحوثي، على استهداف منازل المدنيين بمدينة حيس ما جعل مدفعية القوات المشتركة تتدخل بشكل مباشر وترد على مصادر إطلاق النيران الحوثية وتحقق اصابات مباشرة في صفوف المليشيات.

Advertisements مصدر عسكري في القوات المشتركة ذكر أن مدفعية القوات المشتركة تعاملت مع مصادر نيران المليشيات الذي استهدف الاحياء السكنية داخل مدينة حيس. وتمكنت من إخمادها بكل حزم. واضاف المصدر ان مدفعية القوات المشتركة اخمدت مصادر النيران وتدمرت المواقع المستحدثة للمليشيات شرق شمال مركز مدينة حيس.

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