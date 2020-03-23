شكرا لمتابعة خبر عن أمير الكويت: يزلزل العالم ويطلق اقوى تحذير .. الكويت تواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات بسبب وباء كورونا ونهايتها لا تلوح في الأفق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الأحد 22 مارس 2020م ، من أن وباء كورونا بات أزمة عالمية ولا تلوح في الأفق نهاية لها، داعيا للاستعداد لكافة الاحتمالات، بينما فرضت السلطات حظر تجول جزئيا للحد من العدوى.

وفي كلمة بثها التلفزيون الكويتي، قال الشيخ الصباح إن الكويت تواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات، وإنه لا تلوح في الأفق نهاية لها، مما يستوجب الاستعداد لكافة الاحتمالات.

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وتابع الأمير قائلا "شاءت إرادة الله أن يتعرض وطننا العزيز إلى وباء فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم وأوقع كوارث صحية تمثلت في وفاة عشرات الآلاف، ومرض مئات الآلاف من الأشخاص الآخرين، وجر عليها تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة".

وأضاف في الكلمة الموجهة للمواطنين والمقيمين في الكويت أن صورا مؤلمة ومحزنة خرجت من دول عظمى بسبب التهاون واللا مبالاة، معتبرا أن العالم يخوض "معركة فاصلة ضد عدو شرس".

وشدد أمير الكويت على أن الجميع مطالبون بالالتزام الجاد بتعليمات السلطات الصحية، وأهمها تجنب التجمعات وأسباب العدوى، وعدم الالتفات إلى الإشاعات الضارة التي تؤدي إلى إضعاف جهود الدولة، كما دعا السلطات المعنية باتخاذ التدابير المطلوبة لضمان التطبيق الكامل للإجراءات الصحية.

وأوضح الشيخ الصباح أن دولة الكويت تتمتع بوفرة من المخزون الغذائي والتمويني، مستدركا بأن هذا "لا يبرر الإسراف والتبذير بل يستوجب الترشيد والتوفير".

كما أكد الأمير أن إنقاذ الأرواح أولوية قصوى تتعدى كل الاهتمامات ولا تلغيها، مما يستوجب المبادرة إلى دراسة الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائية، بهدف التخفيف منها.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 188 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 30 بعدما شفي ثلاثة اليوم.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بفرض حظر التجول الجزئي، الذي بدأ تطبيقه اليوم من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا، حتى إشعار آخر.