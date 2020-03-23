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عدن - ياسمين التهامي - اخبار صادمة صحافي يمني يكشف عن وجود «23» حالة إصابة بفيروس كورونا في أمانة العاصمة صنعاء "تفاصيل"

وسط تكتم شديد أكد الصحافي "توفيق الشرعبي" وجود إصابات بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ العام 2014.

ونقل "الشرعبي" عن مصدر طبي قوله إن هناك 23 حالة لم يعلن عنها في المستشفى الجمهوري.

وكانت "صحة "صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا، أكدت صباح اليوم عدم تسجيل أية إصابات بالفيروس.

جديد اب برس​

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وتوقعت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأول، انفجارا للوباء في اليمن وسوريا، نتيجة للعجز عن كشف الإصابات بالفيروس.