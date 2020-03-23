شكرا لقرائتكم خبر عن بيان يثلج الصدر : الصحة العالمية تحسم الجدال حول فيروس كورونا في اليمن "! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان يثلج الصدر : الصحة العالمية تحسم الجدال حول فيروس كورونا في اليمن "!

جديد اب برس​ ​ Advertisements ، منظمة الصحة العالمية، الأحد، خلو اليمن من فيروس كورونا حتى الآن. مشيرة إلى مساعيها الحثيثة في تقديم الدعم اللازم للسلطات الصحية، في صنعاء وعدن. وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى "تلقيها مئات البلاغات عن حالات اشتباه بفيروس كورونا، في أكثر من منطقة". مؤكدة أنها "قامت بالتعاون مع السلطات الصحية بفحص تلك الحالات، والحمد لله لا يوجد أي حالة ايجابية ومؤكدة الى الآن". وأضافت: "تقوم منظمة الصحة العالمية بالمتابعة الدائمة، وتقدم الدعم اللازم رغم شحة توفر الفحوصات اللازمة، وبعض الأجهزة في العالم بشكل عام؛ إلا أن المنظمة قامت بتزويد السلطات الصحية ببعض هذه الفحصوصات أو المحاليل وخلال الايام القادمة سيتم تقديم المزيد". وجددت المنظمة الأممية تأكيدها، أنها "ستكون على تواصل دائم مع جميع المتابعين وتحديثهم بكل المستجدات". وقالت المنظمة، "الوقايه أهم وأخيرآ؛ غسل اليدين والنظافة الشخصيه وتعقيم الاسطح مهمة جدا للوقاية". ، منظمة الصحة العالمية، الأحد، خلو اليمن من فيروس كورونا حتى الآن. مشيرة إلى مساعيها الحثيثة في تقديم الدعم اللازم للسلطات الصحية، في صنعاء وعدن. وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى "تلقيها مئات البلاغات عن حالات اشتباه بفيروس كورونا، في أكثر من منطقة". مؤكدة أنها "قامت بالتعاون مع السلطات الصحية بفحص تلك الحالات، والحمد لله لا يوجد أي حالة ايجابية ومؤكدة الى الآن". وأضافت: "تقوم منظمة الصحة العالمية بالمتابعة الدائمة، وتقدم الدعم اللازم رغم شحة توفر الفحوصات اللازمة، وبعض الأجهزة في العالم بشكل عام؛ إلا أن المنظمة قامت بتزويد السلطات الصحية ببعض هذه الفحصوصات أو المحاليل وخلال الايام القادمة سيتم تقديم المزيد". وجددت المنظمة الأممية تأكيدها، أنها "ستكون على تواصل دائم مع جميع المتابعين وتحديثهم بكل المستجدات". وقالت المنظمة، "الوقايه أهم وأخيرآ؛ غسل اليدين والنظافة الشخصيه وتعقيم الاسطح مهمة جدا للوقاية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان يثلج الصدر : الصحة العالمية تحسم الجدال حول فيروس كورونا في اليمن "! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.