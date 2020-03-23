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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء : شاهد براعة ودقة المستشفيات في سرعة اسعاف لأمراءة مصابة بكورونا " تفاصيل مستفزة "!
جديد اب برس
مصادر محلية ان مواطنة يشتبه باصابتها بفيروس كورونا ورفضت جميع مستشفيات صنعاء استقبالها . وحسب افادة مواطنون لموقع "اخبار الساعة "عن وجود حالة ثالثة مصابة بالكورونا في صنعاء بعد نشر نفس الموقع خبر حالتين سابقتين. وافاد المواطنون ان الحالة الثالثة لامراءة تسكن بالقرب من سيتي ماكس الواقع في شارع الستين بصنعاء، حيث كانت تسعل وتم اسعافها الى المستشفى واعطائها العلاج اللازم، واعادتها الى المنزل، وبعد اربعة ايام تطور المرض ولم تستطع التنفس. واوضح المواطنون انه بعدما تم اسعافها رفض العديد من المستشفيات استقبالها، الى ان وصلت الى قرب منطقة المطار، حيث تم تسجيل الحالة واعادتها الى المنزل بعد اعطائهم انبوبة اكسجين لمساعدتها على التنفس. ويعتقد ان تكون هذه الحالة قد نقلت العدوى للعشرات من الاشخاص الذين خالطوها او قاموا على خدمتها سواء قبل تطور الاعراض او بعده. ومن المستغرب عدم اعلان وزارة الصحة بصنعاء عن الاحصائيات الحقيقة للمصابين بالكورونا، اذ توقع المواطنون ان يكون اعدادهم بالعشرات، ان لم يكن بالمئات.
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