شكرا لقرائتكم خبر عن سم حقيقي.. احذر تناول هذا الزيت الذي يعتبره الجميع علاجًا حقيقيًا للأمراض المستعصية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أشهر من صدور تقرير عن جمعية القلب الأمريكية، حذرت فيه من استهلاك زيت جوز الهند، وصفت دكتورة في جامعة هارفرد هذا الزيت بـ "السُمّ الحقيقي".

وأدلت كارين ميشيل بهذه التصريحات المثيرة للجدل، خلال محاضرة تم نشرها على موقع يوتيوب، شاهدها أكثر من مليون شخص، وحملت عنوان "زيت جوز الهند والأخطاء الغذائية الأخرى"

وقالت الدكتورة كارين في محاضرتها "زيت جوز الهند سم نقي، إنه واحد من أسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها".

وعلى الرغم من أنه يعتقد أن زيت جوز الهند له فوائد صحية على نطاق واسع، إلى أن كارين وبعض الخبراء، يعتقدون أن هذه الاعتقادات لا تعدو كونها خرافات خاطئة، بحسب صحيفة سي بي إس سكرمنتو.

وأضافت الدكتورة كارين "واحدة من المشاكل الحقيقية التي نواجهها، هي نقل المعلومات الصحية بشكل مغلوط، مما يؤدي إلى انتشارها بين الناس، وقد ضلل المدونون الجمهور حول الكثير من المعلومات المتعلقة بالدهون".

وأوضحت الدكتورة كارين، أن زيت جوز الهند يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، تصل إلى 82%، في المقابل، تتكون الزبدة من 60% من هذه الدهون، مقابل 40% فقط للحم البقري.

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