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صنعاء - ياسمين الخيامي - صافرات الإنذار تدوي بقوة في سماء المملكة..وقناة العربية تباغت الجميع وتبث فيديو مرعب يظهر مدن المملكة وكانها مدن اشباح ( فيديو مخيف )

دوت صافرات بدء حظر تجول على مستوى المملكة الأردنية، يوم السبت، للحد من حركة السكان، ضمن الجهود الاحترازية والوقائية؛ حيث أكد الجيش الأردني، إن كل من ينتهك الحظر، الذي يقصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ والخدمات الضرورية، سيتعرض للسجن لمدة تصل إلى عام.



وأعلنت حكومة المملكة الأردنية، في وقت سابق، أنها ستفرض حظر التجول ابتداء من السبت لمنع الناس من التنقل إلا للضرورة القصوى.

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صافرات الإنذار تدوي بقوة في سماء المملكة..وقناة العربية تباغت الجميع وتبث فيديو مرعب يظهر مدن المملكة وكانها مدن اشباح ( فيديو مخيف )

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وصرح وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة ارتفع إلى 85، بعد تسجيل 15 حالة جديدة؛فيما أغلق الأردن المعابر الحدودية البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل، وعلّق الرحلات الجوية الدولية منذ الثلاثاء.