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صنعاء - ياسمين الخيامي - عريس اراد وضع خاتم الزواج لعروسته أمام الضيوف..وحينما أمسك بيدها كانت المفاجأة الصادمة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب وحولت الفرح الى كارثة (فيديو)

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كانت هذه تفاصيل خبر عريس اراد وضع خاتم الزواج لعروسته أمام الضيوف..وحينما أمسك بيدها كانت المفاجأة الصادمة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب وحولت الفرح الى كارثة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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