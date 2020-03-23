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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضاحي خلفان يباغت الجميع ويؤكد ان هذا الامر المخيف اشد خطرا على دول الخليج من فيروس كورونا الفتاك..لن تصدق ماهو هذا الامر المرعب والاخطر من الفيروس القاتل

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