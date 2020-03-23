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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السلطات السعودية تفاجىء كل دول الخليج وتصدر قبل قليل قرار صادم والغير متوقع.. والسعوديين لا يصدقون ما يحدث .. تفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السلطات السعودية تفاجىء كل دول الخليج وتصدر قبل قليل قرار صادم والغير متوقع.. والسعوديين لا يصدقون ما يحدث .. تفاصيل اتخذت السلطات السعودية، قرارًا جديدًا مفاجئًا، ضد مواطني مجلس التعاون الخليجي، بشأن الدخول أو المرور من أراضي المملكة خلال الفترة الحالية. وأعلنت السلطات السعودية، عن إجراءات احترازية جديدة عند منافذها الحدودية تجاه الأشخاص الذين زاروا دولًا موبوءة بفيروس كورونا المستجد، الذي داهم أكثر من 70 دولة في العالم منذ اكتشافه في الصين. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إنه لا يسمح لمواطني مجلس التعاون الخليجي أو المقيمين فيها أو المارين بها من دخول أراضي المملكة إلا بعد مضي 14 يومًا متصلة، من تاريخ عودته إلى تلك الدولة الخليجية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه، بحسب صحيفة "سبق" السعودية. وأضاف المصدر أنه في حال كان الراغب في دخول المملكة مواطنًا سعوديًّا أو مقيماً فيها، فيتم إشعار السلطات السعودية عند المنفذ بأنه كان قادمًا إلى تلك الدولة الخليجية من الخارج خلال الـ14 يومًا الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، وأن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية في المنفذ. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين. وأشارت إلى أنه جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قِبَل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص. وعلقت السعودية بشكل مؤقت الزيارات الدينية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تجذب ملايين الأشخاص سنويًّا، لمنع وصول فيروس كورونا المميت إلى المملكة وانتشاره. في سياق متصل، قررت السلطات السعودية، يوم الجمعة الماضي، تعليق دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى مكة والمدينة مؤقتًا؛ بسبب فيروس كورونا. واستثنت الرياض من ذلك مواطني دول مجلس التعاون الذين مضى على وجودهم في المملكة 14 يومًا متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس القاتل. كما قررت الوزارة السعودية تعليق العمل بالتأشيرات السياحية لـ 22 دولة تفشى فيها فيروس كورونا. وإضافة إلى ذلك، قررت السلطات السعودية تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.







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