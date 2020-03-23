شكرا لقرائتكم خبر عن كبار علماء الصين :يكشفون سبب عدم إصابة اليمينين بفيروس كورونا هذا الشيءٌ الذي يلبسُه اليمنيون .. شاهد السبب المفاجئ والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 23 مارس 2020 04:59 صباحاً - كبار علماء الصين :يكشفون سبب عدم إصابة اليمينين بفيروس كورونا هذا الشيءٌ الذي يلبسُه اليمنيون .. شاهد السبب المفاجئ

رغم بداية تلاشي وباء كورونا من بلدهم لكن لا زال أطباء وعلماء صينيون يواصلون البحث حول وباء كورونا والمسببات التي تؤدي للإصابة به وكيفية الوقاية منه

.. وفي هذا السياق أكّـد أولئك الأطباء أن تناول الليم والحمضيات بشكل عام إضافة إلى وجبة “الحلبة” إلى جانب الالتزام بالنظافة العامة للملبس والجسد يقي من الإصابة بوباء كورونا الذي يتفشى بالعالم بصورة خطرة وكبيرة جِـدًّا .



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وفيما يتعلق بالكمامات قال الأطباء أن استخدام الأقمشة أَو ما يعرف بالشيلان وما في مستواها يعد أفضل بمرات عديدة من الكمامات المعتادة.

شيءٌ يلبسُه اليمنيون هو أكثر وقاية

وحذر أطباء من التواجد في مناطق الازدحام وفي هذا السياق طالب أطباء يمنيون بإغلاق صالات المناسبات والمنتزهات وأماكن التواجد العامة وكذا أمكن ما يعرف بالشيشة وما في مستواها والتي تزيد من توسع بؤر الانتشار ـ بحسب تحذيرات طبية.

وكانت السلطات المحلية اليمنية في صنعاء قد أغلقت المدارس والجامعات وألغت نظام البصمة وعملت مراكز للعزل والحجر الطبي والصحي واتخذت عدة إجراءات لمواجهة الفيروس الذي نفت تواجده

فيما السلطات بمحافظة عدن اليمنية اعترفت بتواجد فيروس كورونا وعلقت العمل بمراكز القضاء والنيابات ولاتزال بعض منافذها البرية والجوية مفتوحة وتعيش حالة من الاستياء الشعبي لعدم اغلاقها.

وعلى ذات الصعيد أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا أن المرض الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية “جائحة”، بات منتشرا في 158 بلدا في العالم.