شكرا لمتابعة خبر عن قرارات هامة للمجلس الانتقالي خلال اجتماعه الدوري في العاصمة الموقتةعدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، اجتماعها الدوري، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، رئيس الجمعية الوطنية.

ووقفت الهيئة أمام عدد من المواضيع الهامة على الساحة الجنوبية في مقدمتها أوضاع جبهات القتال مع المليشيات الحوثية، حيث أشادت بالدور البطولي لقواتنا الجنوبية في الاستبسال والتضحية للذود عن حياض الوطن.

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وأقرت الهيئة وقف كافة الأنشطة والفعاليات المعتمدة بموازنتها وتوجيهها لتوفير المتطلبات العاجلة لتعزيز صمود أبطالنا في ساحات الشرف وفي مقدمتها الذخائر والعلاج العاجل للجرحى، ودعم أسر الشهداء الذين قدموا حياتهم لنصرة مشروع الأمن القومي العربي.

كما وقفت الهيئة أمام مخاطر انتشار وباء كورونا في الجنوب، وأقرت خفض عدد الحضور لكوادر هيئات المجلس لأعمالهم وتجميد اجتماعاتها الموسعة للمساهمة بمنع انتشاره، موجهة في السياق القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين وحدات الجيش والأمن الجنوبي.

ودعت هيئة الرئاسة كافة أبناء الجنوب لإدراك مخاطر انتشار فيروس كورونا على حياتهم، وناشدتهم البقاء في منازلهم، عدا حالات الضرورة القصوى، وتجنب كافة مواقع الازدحام في الشوارع العامة والمطاعم والفنادق والحدائق والسواحل والمنتزهات العامة ووسائل النقل الجماعية والمرافق الخدمية المزدحمة.

وطالبت الهيئة، مؤسسات الدولة المعنية بسرعة القيام بواجباتها الوقائية المُلزمة بتأديته، وتوجيه موارد الدولة والدعم الدولي لحماية المواطنين من هذا الوباء بدلاً من تسخيره لشراء الذمم وإحاكة الدسائس والمؤامرات لشق الصف الجنوبي، مشددة على ضرورة دعوة المنظمات الدولية للمساعدة في توفير الاحتياجات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس القاتل.

واطلّعت الهيئة على تقرير الدائرة الاقتصادية بشأن المشهد الاقتصادي في الجنوب خلال الفصل الأول من هذا العام، وأقرت بهذا الشأن تكليف الدوائر المختصة بالأمانة لوضع آليات العمل الرقابية والإعلامية اللازمة للتعامل مع التوصيات ومباشرة تنفيذها.

وختاماً، وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، أمام الحادث الأمني في مدينة كريتر مساء الخميس الماضي، وكلفت القائم بأعمال رئيس المجلس، بتشكيل لجنة من الجمعية الوطنية للتقصي واتخاذ ما يلزم على ضوء النتائج.