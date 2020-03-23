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عدن - ياسمين التهامي - اخر الاحداث الان من معارك عنيفة ومتواصلة بين الجيش والحوثيين غرب مأرب ( آخر التطورات )"

جديد اب برس​ ​ Advertisements شھد جبھة صرواح _ غرب محافظة مأرب _ معارك

عنیفة ومتواصلة بین قوات الجیش الوطني وملیشیا الحوثي

الانقلابیة للاسبوع الثاني على التوالي.

وقالت مصادر میدانیة، إن معارك عنیفة تدور في ھذه

الاثناءبین الجیش الوطني والحوثیین في صرواح وھیلان

والمشجح بمدیریة صرواح، غرب مأرب.

وأضافت المصادر، ان المواجھات بین الجیش والحوثیین

على أشدھا في الجبھات الثلاث، ویستخدم الجانبین فيلمواجھات مختلف أنواع الأسلحة الثقیلة والخفیفة.

واكدت المصادر ان قوات الجیش الوطني تمكنت من

التصدي لھجوم ملیشیا الحوثي، التي حاولت التقدم باتجاه

مأرب، فیما أسفرت المواجھات عن مقتل وجرح العشرات

من الحوثیین وتدمیر عدد من آلیاتھم العسكریة شھد جبھة صرواح _ غرب محافظة مأرب _ معاركعنیفة ومتواصلة بین قوات الجیش الوطني وملیشیا الحوثيالانقلابیة للاسبوع الثاني على التوالي.وقالت مصادر میدانیة، إن معارك عنیفة تدور في ھذهالاثناءبین الجیش الوطني والحوثیین في صرواح وھیلانوالمشجح بمدیریة صرواح، غرب مأرب.وأضافت المصادر، ان المواجھات بین الجیش والحوثیینعلى أشدھا في الجبھات الثلاث، ویستخدم الجانبین فيلمواجھات مختلف أنواع الأسلحة الثقیلة والخفیفة.واكدت المصادر ان قوات الجیش الوطني تمكنت منالتصدي لھجوم ملیشیا الحوثي، التي حاولت التقدم باتجاهمأرب، فیما أسفرت المواجھات عن مقتل وجرح العشراتمن الحوثیین وتدمیر عدد من آلیاتھم العسكریة

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