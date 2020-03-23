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عدن - ياسمين التهامي - من قلب شوارع العاصمة صنعاء ..شباب يتطوعون للتوعية ويوزعون المعقمات ..والمفاجأة ردود المواطنين حول "كورونا " !فيديو

في مبادرة هي الاولى من نوعها تطوع مجموعة من الشباب بالنزول الميداني للتوعية بفيروس " كورونا " وطرق الوقاية منه ومخاطر العدوى وكيفية تجنب انتشاره بتعاون وحرص كافة افراد المجتمع اليمني . وحظي المبادرة الشبابية التي تم نشرها عبر اليوتيوب بقناة " سنفور " بتداول واسع كونها تمثل استشعارا من الشباب اصحاب المبادرة باهمية التوعية الصحية واليمن تحبس انفاسها خشية وصول الوباء الفتاك اليها وهو ما نسئل الله تعالي ان يجنبه للبلاد وان يرأف بالعباد. جديد اب برس​ ​ Advertisements

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