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عدن - ياسمين التهامي - شاهد لماذا وكيف تم اعتقال داعية سعودي لاعتراضه على منع صلاة الجماعة - (الاسم)!

عتقلت السلطات السعودية داعية لاعتراضه على الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والمتمثلة في منع إقامة صلاة الجمع والجماعة ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر": "تأكد لنا خبر اعتقال الشيخ المحدّث عبدالله السعد وذلك على خلفية كلمة ألقاها في نحو 20 دقيقة قبل أيام، احتجاجاً على منع الجمعة والجماعات لأجل كورونا". جديد اب برس​ ​ Advertisements وانتقد الداعية السعودي منع صلاة الجمعة، مؤكدا أن إقامتها فرض مؤكد، قائلا إن الطاعون أصاب البلاد في قديم الزمان ولم يتم منع الجماعة ولا الجمع. وسجلت السعودية رسميا 392 إصابة بـ"كورونا"، تعافى منهم 16، ولم تسجل المملكة حالات وفاة بشكل رسمي.

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