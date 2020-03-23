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عدن - ياسمين التهامي - فيروس كورونا يصيب عائلة يمنية في جدة والسلطات السعودية تستنفر( القصة الكاملة )"!

علمت " الاتحاد نت " ان عائلة يمنية تقيم في مدينة جدة بالسعودية اصيبت بفيروس كورونا وتم نقلهم إلى احد مشافي مدينة جدة .

وقال سكان محليون في المدينة انه من المحتمل أن تكون احدى فتيات العائلة قد نقلت المرض لعائلتها وذلك عقب عودتها من تركيا .

جديد اب برس​

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وقالت عائلة الفتاة ان ابنتهم خضعت للفحص الطبي في مطار جدة اثناء عودتها وكانت النتيجة سلبية ، وبعد مرور نحو أسبوعين منذ عودتها ظهرت عليها أعراض المرض وتم نقلها على الفور للمستشفى ، وعند الفحص كانت النتيجة إيجابية.

وفور ظهور النتيجة قام فريق طبي بنقل جميع افراد العائلة للحجر الصحي للتأكد من احتمالية ان تكون قد انتقلت إليهم عدوى فيروس كورونا.



هذا ويعيش أهالي الحي الذي تقطنه الفتاة برعب شديد مع ورود انباء عن إغلاق الحي من قبل السلطات السعودية وذلك فيما يبدو لتعقيمه بالكامل وخضع من خالط تلك العائلة اليمنية للفحص الطبي.