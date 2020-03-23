جميع وكالات الانباء توجه عدساتها الان نحو السعودية .. والملك سلمان يعلن فجر اليوم عن قرار صارم هو الأول في تاريخ المملكة ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنع التجوال من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا، للحد من انتشار كورونا.

وجاء على وكالة الأنباء السعودية"واس"، من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد؛ فقد صدر أمره ـ يحفظه الله ـ بالآتي:

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أولاً : منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

أولاً : منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

ثانياً : تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية فى هذا الشأن.

ثالثاً : يستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار فى أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبى القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين فى القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتى يصدر بشأنها بيان تفصيلى من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك فى أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التى تضعها الجهة المعنية.

هذا وقد تضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين على البقاء فى منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ فى حالات الضرورة القصوى فى الفترة التى لا يسرى فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء فى منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشى هذه الجائحة.