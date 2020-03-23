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صنعاء - ياسمين الخيامي - لكي تقهر فيروس كورونا القاتل وتحمي افراد عائلتك من الاصابة ..دع زوجتك تعد لك ولاولادك هذه الوجبة واذا كنت عازب عليك اعدادها بنفسك فهي اكبر مقاوم للفيروس

2020/03/23 الساعة 05:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر لكي تقهر فيروس كورونا القاتل وتحمي افراد عائلتك من الاصابة ..دع زوجتك تعد لك ولاولادك هذه الوجبة واذا كنت عازب عليك اعدادها بنفسك فهي اكبر مقاوم للفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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