شكرا لمتابعة خبر عن الشيطان يظهر في سماء هذه الدولة التي اجتاحها فيروس كورونا ويثر جنون الجميع ويصيب السكان بالرعب والهلع اكثر من الفيروس القاتل ( فيديو مخيف ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيطان يظهر في سماء هذه الدولة التي اجتاحها فيروس كورونا ويثر جنون الجميع ويصيب السكان بالرعب والهلع اكثر من الفيروس القاتل ( فيديو مخيف )

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