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صنعاء - ياسمين الخيامي - الاكراد احفاد البطل صلاح الدين الايوبي يوجهون صفعة مدوية للايرانيين ويهزون عروش كل ملوك وامراء الخليج بعمل رهيب خلال 11 يوم فقط

2020/03/23 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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