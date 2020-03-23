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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست اليمن..فيروس كورونا المرعب يجتاح كل دول العالم وينشر الرعب في كل مكان الا هذه الدولة العربية الوحيدة التي لم يصيبها الفيروس القاتل ( تعرف عليها )

2020/03/23 الساعة 04:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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