شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الطقس تحذر قصيعر والريدة وحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحذر جهات الطقس، من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على العديد من مناطق ومرتفعات مديرية قصيعر والريدة الشرقية.



وأكدت علي ضرورة توخي الحذر بمعظم مناطق حضرموت حيث أن الأمطار سيتواصل هطولها على مدار اليوم الإثنين، داعيةً إلى عدم التهاون فى أخذ الحيطة والحذر.

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