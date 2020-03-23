شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الحوثي تقصف حيس بالهاون عيار 120 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية منذ قليل، منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة، واعتمدت في قصفها الجديد على قذائف الهاون عيار 82 و120، والموجهه الي الجهة الشرقية الشمالية للأحياء السكنية بشكل عنيف.



وأكدت المصادر الميدانية أن القذائف التي أطلقتها مليشيا الحوثي هذه المرة، كانت الأكثر وحشية حيث أسقطت عدداً كبيراً من قذائفها بالقرب من منازل المواطنين، الأمر الذي تسبب في حالة رعب بين النساء والأطفالش

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