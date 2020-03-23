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عدن - ياسمين التهامي - الفنان كاظم الساهر يصدم كل العراقيين ويطلق تحذير مرعب من هذا الأمر الخطير .. (صورة)





عدن - ياسمين التهامي - الفنان كاظم الساهر يصدم كل العراقيين ويطلق تحذير مرعب من هذا الأمر الخطير .. (صورة) حذر المطرب العراقي كاظم الساهر،من انتشار أخبار كاذبة بشأنه. وعبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أكد "الساهر" أنه يعلن بنفسه من خلال الصفحة عن أماكن ومواعيد حفلاته، وأن أي خبر آخر يكتب عن إحيائه حفلات مقبلة من خارج الصفحة، هو عار من الصحة. يشار إلى أن كاظم الساهر، طرح أغنية جديدة باسم "آه وآهين"، بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب.









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