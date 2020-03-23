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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان .. أمير الكويت يفرح كافة المقيمين و المواطنيين الكويتيين ويصدر قبل قليل قرار سار وغير متوقع .. شاهد

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، اليوم الأحد؛ قرارًا عاجلًا بشأن المسجونين في البلاد والذي يتضمن مفاجأة للمقمين. ونصَّ قرار أمير الكويت -بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"-، على الإفراج عنهم يبلغ 830 مواطنًا ومقيمًا وفقًا للقواعد الجديدة التي أقرتها لجنة العفو الأميري لهذا العام خلال الأعياد الوطنية. ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة العفو الأميري الكويتية، المحامي العام المستشار محمد الدعيج، أن أهم قواعد الإفراج "النظر في حالات النزلاء الأجانب المصابين بأمراض معدية وخطرة ومكلفة ماديًّا على الدولة". وأضاف: "ومن القواعد الجديدة أنه يجوز للنائب العام إعمال أثر الصلح والإفراج الفوري في حال حصول المجني عليه على مبلغ التعويض المحكوم به في الدعوى المدنية والجابر للضرر (بدلًا من اشتراط حصول التنازل للاستفادة من العفو)". وتابع "الدعيج": "كما يجوز للنائب العام العدول عن قرار الإعادة إلى المحبس إذا أمضى المحكوم عليه نصف المدة المتبقية، وفي حال الحبس المؤبد إذا أمضى أربع سنوات". وأشار إلى أنه "يجوز للنائب العام أيضًا الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة الحبس المؤبد إذا أمضى 20 عامًا استثناء مما ورد في مواد قواعد العفو إذا لم يشكل الإفراج عنه خطرًا على المجتمع والأمن العام". وختم رئيس لجنة العفو الأميري الكويتية، حديثه بأن "تخفيض العقوبات في جرائم إحداث عاهة مستديمة إلى ربع المدة في حالة التنازل".

