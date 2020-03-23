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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 23 مارس 2020 02:02 صباحاً - هل تذكرون الممثلة السورية ‘‘حميدة باب الحارة’’ "رواد عليو"؟؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم بعد تعرضها لهذا الحادث (صور)

أصابت الفنانة السورية رواد عليو التي جسّدت شخصية حميدة في مسلسل باب الحارة، جمهورها بالصدمة عقب نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي في انستجرام. بدت حميدة باب الحارة في الصور الجديدة تغيير واضح في ملامح الفنانة السورية، مما أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements ورأى محبو الفنانة أنها تتغيّر وتتبدل بعد كل عملية تجميل تخضع لها، بينما اعتبر آخرون أن جمالها طبيعي لكن تقنيات التصوير تلعب دورا في التأثير على الملامح.

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