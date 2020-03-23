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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 23 مارس 2020 02:02 صباحاً - عــاجل ..إعلامي سعودي شهير.. يعلن شفاءه من فيروس كورونا وبهذا المشروب المنزلي الخارق .. شاهد

زعم الإعلامي السعودي محمد الشهري، شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، بفضل مشروب صنعه في المنزل من مكونات طبيعية.

وقال الشهري في مقطع فيديو إنه اتصل بأحد زملائه للاطمئنان عليه فقال إنه يعاني من ارتفاع درجة الحرارة



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وتابع الشهري أن صديقه في اليوم الثالث ذهب للمستشفى، ليقوم بزيارته ويقبل رأسه.

وأضاف “عقب ساعات قليلة شعرت بآلام شديدة في الحنجرة لأقوم بعصر لمون وأضيفه عليه العسل بدون ماء. تناولت هذا المشروب 4 مرات حتى شفيت تماما من تلك الأعراض”.

وأتم الشهري أنه تواصل مع استشاري وأبلغه بما حدث، فقال له إنه من ربما يكون قد انتقلت إليه عدوى كورونا بالفعل، وقضى العسل والليمون على الفيروس.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علما أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف…