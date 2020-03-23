شكرا لقرائتكم خبر عن شركة MTN اليمنية تمنح عملائها انترنت مجاني خلال شهر مارس.. وهذه طريقة التفعيل والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 23 مارس 2020 02:02 صباحاً - شركة MTN اليمنية تمنح عملائها انترنت مجاني خلال شهر مارس.. وهذه طريقة التفعيل

أعلنت شركة MTN مزود خدمة الإتصالات والإنترنت في اليمن، عن خدمات جديدة ومتنوعة تقدمها خلال شهر مارس دعمًا لبقاء المواطنين في منازلهم بسبب تفشي وباء كورونا في اليمن.

ومن الخدمات التي قدمتها الشركة خدمة الإنترنت المجاني بقيمة 500 ميقا بايت شهريًا لكل مشترك في الشركة.



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وبإمكان أي شخص مشترك لدى الشركة الحصول على ميزة الإنترنت المجاني من خلال الإتصال على الرقم *808# وسيتم إضافة الإنترنت في رصيدك مباشرة والتمتع بالخدمة مجانًا .